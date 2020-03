Coronavirus, il Tottenham riduce del 20% gli stipendi dei dirigenti

TORINO- Il Tottenham, vista l’emergenza Coronavirus degli ultimi mesi, ha decio di ridurre del 20% gli stipendi da destinare ai propri dirigenti. Una scelta che, come spiegato in un comunicato dal presidente Levy, è stata presa seguendo le mosse degli altri top club: “Abbiamo visto alcuni dei più grandi club del mondo come Barcellona, Bayern Monaco e Juventus adottare misure per ridurre i costi e così anche noi abbiamo preso questa difficile decisione”. La decisione, per il momento, non riguarda ancora giocatori e staff tecnico.

