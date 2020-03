Coronavirus, il campionato in Turchia non si ferma. E Obi Mikel rescinde il contratto

TORINO- John Obi Mikel, centrocampista con un passato tra le fila del Chelsea, ha deciso di rescindere il proprio contratto con il Trabzonspor, in scadenza nel 2021, a causa del mancato blocco del campionato turco per via dell’emergenza Coronavirus. Il nigeriano, che ha così rinunciato anche a percepire ulteriormente il proprio ingaggio, non ha accettato la decisione presa dalla Federazione turca, preferendo non rischiare ulteriormente di esporsi ad un eventuale contagio.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<