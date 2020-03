Coronavirus, Fellaini il primo positivo nel calcio cinese

TORINO- Nonostante la situazione sia nettamente migliorata, anche in Cina il Coronavirus non è stato debellato del tutto. E così, anche nel calcio, arrivano i primi positivi ai tamponi. È il caso di Marouane Fellaini, vecchia conoscenza di Everton e Manchester United, al momento in quarantena nell’ospedale di Jinan. Il centrocampista, attualmente in forza allo Shandong Luneng, ha già fatto sapere di sentirsi in buona salute e di voler seguire tutte le indicazioni del caso per tornare in fretta in campo.

