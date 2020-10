Coronavirus, Di Francesco: “Credo che gara con Atalanta si giochi”

TORINO – (ANSA) – Un positivo in casa Atalanta alla viglia della sfida con il Cagliari ma il coach rossoblu pensa che la gara si disputerà. “Credo che si giochi comunque – ha detto Eusebio Di Francesco – lo apprendo solo ora. Ma è qualcosa che può succedere, ci sono i protocolli che stabiliscono quello che si deve fare. D’altra parte può succedere a tutti, anche a noi”. In generale Di Francesco ha parlato di situazione molto difficile. “Non riguarda solo il mondo del calcio – ha detto – noi siamo coinvolti come tutti. La speranza è che si riesca a fermare la diffusione, la preoccupazione c’è”. (ANSA).