Coronavirus, Capello: “Mai passato nulla di simile in vita mia, i giorni senza calcio sono molto lunghi”

TORINO- Fabio Capello, ai microfoni del quotidiano spagnolo As, ha detto la sua sull’emergenza Coronavirus: “Non ho mai passato nulla di simile in vita mia. Questi giorni senza partite sono molto lunghi da trascorrere. In questo momento mi trovo in Svizzera, a Lugano, e qui le persone non escono di casa per nessun motivo. Io e la mia famiglia, per fortuna, stiamo bene, nessuno è risultato positivo ai tamponi per il virus”.

