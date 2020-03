TORINO- A causa dell’emergenza Coronavirus, che ha costretto allo stop dei vari campionati, l’Europeo previsto inizialmente per questa estate è stato rinviato al 2021. Stessa sorte, come riportato dalla Comebol, toccherà anchealla Copa America. Prevista per questa estate in Argentina e Colombia, la competizione subirà un posticipo, andando in scena dall’11 giugno all’11 di luglio del prossimo anno.

