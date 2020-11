TORINO- Dopo il turno di campionato del prossimo weekend, la Serie A si fermerà per lasciar spazio agli impegni delle Nazionali. Il Portogallo sarà in campo contro Andorra, Francia e Croazia e, come di consueto, il ct Santos ha deciso di convocare Cristiano Ronaldo. Il numero 7 bianconero è l’unico “italiano”, insieme a Mario Rui, chiamato dal selezionatore per i prossimi impegni: