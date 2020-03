Champions League, anche Bayern Monaco-Chelsea a porte chiuse

TORINO- Il calcio, almeno a livello europeo, non si ferma del tutto nonostante l’emergenza Coronavirus che sta colpendo le varie nazioni. Naturalmente, però, si stanno prendendo le giuste contromisure per contrastare questa difficile situazione. Come riportato dall’ANSA, infatti, il Governo della Baviera ha annunciato l’impedimento allo svolgersi di eventi con oltre mille pesone, di fatto chiudendo le porte ai tifosi in vista di Bayern Monaco-Chelsea, ritorno degli ottavi di finale di Champions in programma il 18 marzo.

