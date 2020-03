Castellacci: “Coronavirus? Non ha senso voler riprendere gli allenamenti, seguiamo il modello Cina”

TORINO- Enrico Castellacci, noto medico della Nazionale italiana, ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva del Coronavirus e della possibile ripresa degli allenamenti: “Purtroppo le cose sono degenerate come pensavo un mese fa. Ma ora guardiamo al futuro, anche a livello sportivo. Ha poco senso voler ricominciare subito ad allenarsi, anche mantenendo le distanze. Il rischio di contagio è comunque alto. Chi ha visto portare via le bare da Bergamo non può pensare che il mondo del calcio sia più importante, perchè non è giusto. Tamponi? Il fatto che si possa privilegiare qualsiasi altre persona rispetto ai soggetti che lottano per noi e con noi non è razionale e giusto. In Cina ne stanno uscendo bene, ma anche lì gli allenamenti non sono ancora ripresi. Con misure dure ce l’hanno fatta, questo ci dà la speranza che vogliamo”.

