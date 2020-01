Caldara: “Darò tutto per l’Atalanta, voglio tornare più forte di prima”

TORINO- Mattia Caldara, passato dalla Juventus al Milan nell’estate del 2018 nell’ambito dell’acquisto di Bonucci, è ufficialmente tornato ad essere un difensore dell’Atalanta. Il ragazzo, ai canali ufficiali del club, ha rilasciato alcune dichiarazioni importanti sul suo ritorno: “Per me ritornare all’Atalanta dev’essere un punto di partenza, perchè è un anno e mezzo che non gioco. Ritrovo una grandissima squadra che è agli ottavi di Champions League, una situazione impensabile solo qualche anno fa. Conosco i metodi di Gasperini e so quello che mi chiede, darò tutto quello che ho. Io adesso sto bene, ma devo ritrovare le certezze di quando giocavo sempre. Due mesi fa ho appreso che diventerò padre e questo mi ha aiutato a crescere umanamente. Come giocatore sono a terra, sta a me rialzarmi e tornare più forte di prima”.