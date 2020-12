Cairo: “Conto la Juve presi due gol identici. Nei momenti difficili va dato qualcosa in più”

TORINO- Ai microfoni di Gr Parlamento, il presidente del Torino Urbano Cairo ha parlato così del ko nel derby di sabato: “Giochiamo spesso primi tempi eccellenti, ma poi mandiamo tutto all’aria nella ripresa. La mano dell’allenatore si è vista, ma ora i giocatori devono recepire la grinta e il cuore del tecnico. Juve? Abbiamo preso due gol uguali e non è possibile, nei momenti di difficoltà si deve dare qualcosa in più. Ora sembra tutto nero, ma bisogna impegnarsi al meglio e poi le cose cambieranno e torneranno a essere positive”. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<