Bundesliga, i risultati del pomeriggio: il Leverkusen dilaga, per il Borussia a segno Hakimi

TORINO- Iniziata ieri con il netto successo dell’Herta Berlino nel derby con l’Union, la ventisettesima giornata di Bundesliga ha regalato oggi poche sorprese. Il Leverkusen, nel segno del solito Kai Havertz, espugna per 3-1 il campo del Borussia Monchengladbach, mentre il Borussia Dortmund ottiene un successo per 2-0 ai danni del Wolfsburg. Quando Haaland non segna, al suo posto c’è Achraf Hakimi, obiettivo della Juve per la fascia destra difensiva. Sugli altri campi successo del Werder Brema 1-0 a Friburgo, mentre finisce in parità (1-1) la sfida tra Paderborn ed Hoffenheim.

