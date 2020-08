TORINO- Si interrompe il sogno Champions per l’Atalanta, fermata ai quarti di finale dal Psg. A Lisbona la gara tra nerazzurri e parigini inaugura il turno e gli uomini di Gasperini sono bravi a tenere il vantaggio firmato Pasalic fino al 90′. Ultimi minuti in cui accade di tutto, con la squadra di Tuchel che ribalta la gara in 3 minuti grazie alle reti di Marquinhos e Choupo Moting.

