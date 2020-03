Allegri, spunta l’ipotesi Newcastle

TORINO- Dopo essersi preso un anno sabbatico in seguito alla separazione dalla Juventus, Massimiliano Allegri è pronto a tornare in pista. L’ex mister bianconero, che fa gola a diversi club, potrebbe ripartire dalla Premier League, per quella che sarebbe la sua prima avventura all’estero. Stando a quanto riferito dal portale arabo Fotomac, a puntare su di lui potrebbe essere il Newcastle, che ha da poco cambiato società, passando nelle mani del ventesimo uomo più ricco al mondo: Al-Rumayyan.

