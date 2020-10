Albiol: “Sarri come Aragonés. Quando battemmo la Juve a Torino…”

TORINO- In un’intervista concessa a Las Provincia, l’ex difensore del Napoli Raul Albiol ha parlato, tra le altre cose, di Maurizio Sarri: “A Napoli stavo bene. Arrivai nel 2013 dopo l’esperienza al Real Madrid, che non era finita bene. I tifosi però mi hanno sempre riempito di affetto. Momento più bello? Dopo aver battuto la Juve a Torino. Al ritorno trovammo oltre cinquantamila persone all’aeroporto. Fummo scortati fino a Castel Volturno, dove ci vollero tre ore per arrivare. Bello pensare che li abbiamo resi felici vincendo la Coppa Italia contro la Fiorentina e la Supercoppa contro la Juve. Sarri? Una persona simpatica. Mi ha fatto vedere il calcio e la partita in un modo che prima non riuscivo a valutare. È arrivato tardi nell’elite del calcio, ma per la sua personalità lo paragonerei a Luis Aragones”.