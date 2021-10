Zenit-Juventus: quarto 1-0 consecutivo e solidità ritrovata

I bianconeri si sono imposti ieri sera per 0-1 in Russia ipotecando il passaggio del turno

La Juventus ha centrato ieri sera la terza vittoria in altrettante partite della fase a gironi della Champions League: i bianconeri si sono imposti per 0-1 sul campo dello Zenit, in una partita giocata male ma vinta, e che ha dato un'ulteriore spinta alla squadra alla qualificazione al turno successivo, che potrebbe essere conquistata matematicamente nella partita di ritorno contro i russi in programma a Torino. Attraverso il suo sito internet, la Juventus ha ripercorso la partita di ieri sera, e le cinque realtà che ha lasciato in eredità la vittoria in Russia.