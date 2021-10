Zenit-Juventus, le formazioni ufficiali: gioca De Sciglio dal primo minuto

Le due squadre tra poco in campo nella sfida valevole per la terza giornata della fase a giorni della Champions League

La Juventus scenderà tra poco in campo contro lo Zenit in Russia, per la partita valevole per la terza giornata della fase a gironi della Champions League. I bianconeri, reduci da due vittorie in altrettante partite di Champions League, la prima contro il Malmo la seconda contro il Chelsea Campione d'Europa in carica, con la squadra di Allegri che stasera cercherà di ottenere il terzo successo in altrettante partite per mettere una seria ipoteca sul passaggio del turno agli ottavi di finale. I bianconeri arrivano alla partita in fiducia, con la sfida ai russi che capita nel mezzo di due importanti partite di campionato, quella con la Roma vinta domenica e la prossima in programma a San Siro contro l'Inter.