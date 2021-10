News Juve/ contro lo Zenit c’è in ballo la qualificazione. Dybala, rientro in vista contro l’Inter”

Tutte le news principali della giornata riguardanti il mondo Juve

Inizia la giornata per i bianconeri che, questa sera saranno impegnati nella terza sfida del girone di Champions contro lo Zenit. In ballo ci sarà la qualificazione, come titolato anche dalla prima pagina della versione odierna del Corriere dello Sport che, titola cosi: "Juve in Russia, match ball qualificazione".