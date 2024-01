Zazzaroni: “Var introdotto per calmare il clima ostile contro la Juventus”

In collegamento sul canale Twitch, Contro Calcio, Ivan Zazzaroni ha parlato dell'introduzione nel calcio e in Serie A del Var. Per il giornalista, uno dei motivi riguarderebbe la considerazione, in Italia in particolare, sulla Juventus. Ecco le sue parole: "Quando ho detto che il VAR è stato introdotto da Tavecchio per due motivi, uno era che voleva un consenso nel Consiglio Federale e l'altro era di calmare un clima ostile che vedeva la Juventus come la favorita dagli arbitri.Questo è stato riconosciuto da Tavecchio e da altri".