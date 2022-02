Zakaria e Vlahovic in gol all’esordio: quali sono stati gli altri bianconeri?

Gli altri bianconeri in gol all'esordio

redazionejuvenews

Il sito web ufficiale della Juventus, dopo il gol all'esordio in bianconero di Zakaria e Vlahovic ha elencato tutte le volte che è successo negli scorsi anni.

Stephan e Arturo

"Due esordienti, due gol. Svizzero come Denis Zakaria, Stephan Lichtsteiner fa il suo esordio con la Juventus nel giorno dell'inaugurazione dello Stadium. La sua rete somiglia leggermente a quella di Vlahovic, con Pirlo nelle vesti di suggeritore al posto di Dybala e gol a tu per tu con il portiere. Non basta. Nella ripresa un altro neo-acquisto mette la sua firma: è Arturo Vidal, a impreziosire ulteriormente una giornata memorabile.

Mario e Paulo

La legge dei due esordienti e due gol vale anche in Cina. Tredici minuti ci ha messo Vlahovic ad andare in gol, altrettanti ne impiega Dybala nella sua prima volta con la Juve. Si gioca a Shanghai la finale di Supercoppa italiana con la Lazio: la Joya entra nella ripresa e firma il 2-0 con un sinistro che non lascia scampo a Marchetti. In precedenza, a colpire è stato Mandzukic, un altro esordiente nella serata che vale un trofeo.

Carlos

Supercoppa, Lazio, esordio e gol. Una regola già valsa anche per Tevez, che nel 4-0 della finale di Roma del 2013 si fa trovare pronto (anche lui contro Marchetti...). L'Apache va anche oltre. A ogni prima volta lascia il segno: lo fa in campionato a Genova con la Samp e si ripete nella sua apparizione allo Stadium, ancora contro la Lazio.

Gonzalo

A proposito di attaccanti argentini, anche Higuain è un esordiente molto atteso. Il Pipita non tradisce e decide Juventus-Fiorentina in soli 9 minuti dal suo ingresso in campo nel secondo tempo. Di immagini come questa ne vedremo molte altre nel corso degli anni trascorsi a Torino.

Omar e John

Hanno fatto sognare prima ancora di scendere in campo, talmente elevata è la loro fama. Sivori e Charles non tradiscono le aspettative dell'estate del 1957 e fanno subito capire il loro senso del gol. Anche loro contro il Verona, in un successo per 3-2: Omar l'argentino segna la seconda rete, John il gallese quella successiva". (juventus.com)