Zaccheroni: “Ritiro? Non mi sembra la soluzione giusta, anzi…”

Ieri sera la Juventus ha perso 2-0 contro il Maccabi Haifa con una prestazione vergognosa. I bianconeri in Israele hanno toccato il punto più basso di un inizio di stagione da incubo. E ora, con il quarto posto nel girone a quota 3 punti , la qualificazione agli ottavi di Champions League è praticamente un miraggio . Per parlare della crisi bianconera, Alberto Zaccheroni è intervenuto ai microfoni di Radio 24, nella trasmissione "Tutti Convocati".

Questo il commento dell'ex tecnico della Juve: "Ieri si è vista una Juventus in difficoltà per 90 minuti, la Juve sembra una maglia vuota, non c'è propositività, sono giocatori che vanno sotto sia sul piano tattico che su quello strategico, non ci sono movimenti senza palla, nessuno si smarca... ieri a un certo punto Rugani si è trovato da solo in area piccola a difendere contro due attaccanti avversari".