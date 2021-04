Women, ufficiale: Pedersen rinnova fino al 2022

Il centrocampista delle Juventus Women ha rinnovato fino al 2022

TORINO - Sofie Pedersen , centrocampista della Juventus Women, ha rinnovato il suo contratto fino al 2022. Di seguito il comunicato ufficiale: "È ufficiale, Sofie Junge Pedersen ha rinnovato il suo contratto con le Juventus Women: la centrocampista danese continuerà a vestire la maglia bianconera fino al 2022! Motore del centrocampo, Pedersen ha messo tutta la sua energia al servizio delle Juventus Women fin dal primo giorno, divenendo un riferimento per le compagne e un incubo per le avversarie. Inesauribile e in grado di leggere in anticipo le giocate, in mezzo al campo rappresenta una diga insuperabile per le altre squadre. La capacità di distruggere il gioco avversario è solo una delle doti di Sofie. Uno dei gol più importanti della storia delle Juventus Women, infatti, ha la sua firma: il colpo di testa che ha marchiato la Premiére, la prima volta delle bianconere all'Allianz Stadium nel marzo 2019. Quest'anno sono due le reti messe a segno, contro Inter e Verona. Arrivata nel dicembre 2018, con la Juve ha collezionato vittorie, record e trofei: due scudetti, una Coppa Italia e due Supercoppe. E la voglia di vincere è la stessa del primo giorno. Congratulazioni, Sofie!".

A proposito di Juventus, il tecnico Andrea Pirlo ha parlato ai microfoni di Juventus Tv subito dopo il match vinto contro il Genoa per 3-1 all'Allianz Stadium. Queste le sue parole: "Avevamo interpretato bene la gara, eravamo partiti con l'atteggiamento giusto, sembrava tutto facile, poi a fine primo tempo abbiamo subito questa occasione per mancanza di concentrazione e poteva costarci caro. Siamo tornati in campo volendo fare la partita, ma ci siamo abbassati troppo e abbiamo rischiato, non riuscendo poi a sfruttare alcune occasioni che potevano farci condurre la partita in modo un po' più tranquillo. Purtroppo ci siamo complicati la vita in alcune partite che sulla carta sembravano più abbordabili e abbiamo perso punti per strada".