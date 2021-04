Ag. Dragusin: “Non vuole andare via dalla Juve. Si ispira a Chiellini e Bonucci”

L'agente del giocatore bianconero ha parlato

redazionejuvenews

Florin Menea, agente del difensore bianconero Radu Dragusin, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radio Bianconera, dove ha parlato del fresco contratto di rinnovo firmato dal giocatore rumeno qualche giorno fa. Si è poi soffermato in particolare modo anche sull'attaccamento alla maglia del baby talento.

SULLA SUA SITUAZIONE ALLA JUVE - "È stata una sorpresa l'arrivo alla Juventus, ha realizzato un sogno. Ha giocato in prima squadra, è uscito dall'ombra, non è più un bambino ma un giocatore professionista. L'ha presa come una sorpresa all'inizio, ma ora lui non vuole andare più via: vuole lavorare per rimare lì".

SU CRISTIANO RONALDO - "Ha preso consigli dai big, anche da Cristiano, ma anche da Bonucci, Chiellini. Gli ho detto di rubare il più possibile perché a lui ovviamente manca l'esperienza. Ha imparato molto la tattica, parliamo di campioni veri, gioca con giocatori come Chiellini che nel suo ruolo è al top del mondo".

SUL SUO IDOLO - "A lui piace tanto Van Dijk, poi Bonucci e Chiellini. Penso che siano i giocatori del livello più alto che si può trovare".

SU PIRLO - "Il mister ha parlato molto bene di lui. È un ragazzo molto umile e con i piedi per terra. Io lavoro in questo ambiente da anni e non ho mai trovato un ragazzo così umile, è uno che lavora e che capisce subito la posizione, lavora per arrivare al livello più alto".

SUL SUO FUTURO - "Ci hanno detto che rimarrà qui. Gli hanno proposto una squadra importante dove poteva giocare di più, ma lui ha voluto fortemente restare alla Juve. È un sogno per lui, ha lottato per arrivare in prima squadra e ci è riuscito. Poi se l'anno prossimo non dovesse giocare è chiaro che si valuterà anche un prestito, ma lui come obiettivo ha quello di restare in squadra e riuscire a giocare qualche partita".