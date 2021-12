Women sempre più prime: battuto il Sassuolo secondo il classifica per 2-0

Le Juventus Women battono il Sassuolo

Le Juventus Women vincono 2-0 contro il Sassuolo e si confermano al primo posto in classifica. Di seguito la cronaca del match dal sito web ufficiale bianconero: "Il primo tempo è combattutissimo. Lato Juve da segnalare l'ennesima partita pressoché perfetta di Lenzini e Salvai, attente in tutte le situazioni e ovviamente assistite da tutta la squadra. Le prime occasioni sono neroverdi: Benoit e Cantore non trovano la porta. La risposta delle Juventus Women è nella ripartenza di Bonansea che semina avversarie a tutta velocità e poi calcia a giro da sinistra, non trovando lo specchio della porta. La più grossa occasione, però, è datata 21': protagonista Girelli. Cross da destra di Hyyrynen e girata al volo dal limite con la palla che si stampa sul palo. Il suono del legno invita il Sassuolo a un atteggiamento più prudente e il resto del primo tempo scivola via come una grande battaglia senza acuti.