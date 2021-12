Vierchowod: “Bonucci non mi è mai piaciuto, insieme a Chiellini mi dà piu sicurezza”

L'ex difensore della Juve ha rilasciato delle piccanti dichiarazioni su Bonucci

SULLA LOTTA SCUDETTO - "Bisogna dire che l'Inter ha vinto lo Scudetto, quest'anno può ripetersi perché sia Napoli che Milan non mi hanno impressionato. Stanno perdendo colpi e l'Inter ha recuperato, come l'Atalanta. Il Napoli ha avuto due domeniche per fare il vuoto e non è stato così. E' un campionato alquanto modesto, non c'è una squadra tra le prime quattro che dici che possa vincere sicuramente".

SULL'INTER - "Quest'anno hanno l'opportunità di vincere, quindi per ora quella del 2020 era più forte. Ha più difficoltà, perché per ora ne ha due davanti a lei. La Juve ha perso perché non ha più CR7, che ti dava tanti gol. Quest'anno l'Inter non ha Lukaku ma gioca diversamente. Io però preferisco un giocatore che quando sono in difficoltà me la mette dentro".