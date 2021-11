Women, la Juve riapre i cancelli di Vinovo per i tifosi

La Juve riapre i cancelli di Vinovo per i tifosi

redazionejuvenews

Grazie all'aumento della capienza al 75% negli stadi, la Juventusha deciso di riaprire i cancelli di Vinovo per i tifosi bianconeri in occasione della prossima partita delle Juventus Women. Di seguito il comunicato: "Le Juventus Women continuano la loro corsa in campionato. Il prossimo impegno, a Vinovo, sarà contro la Lazio e la sfida contro la formazione biancoceleste sarà speciale. In occasione del match in programma sabato 13 novembre alle 12:30, infatti, grazie all’aumento della capienza degli impianti al 75%, i tifosi potranno tornare a Vinovo e sostenere di nuovo da vicino le nostre ragazze.

L’ingresso sarà gratuito, ma sarà necessario prenotare il biglietto. Come? Inviando una mail di richiesta entro le 18:00 di venerdì 12 novembre a accrediti.women@juventus.com indicando nel testo della mail i seguenti dati per ognuna delle persone che si desidera accreditare (massimo 2 nominativi per ogni richiesta): cognome, nome, luogo di nascita, data di nascita, residenza, contatto telefonico.

Fatti salvi i casi di esclusione previsti dalla normativa, l’accesso al Campo Ale&Ricky di Vinovo è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all’art. 9-bis comma 1 del D.L. 52/2021. All'accesso sarà necessario fornire un documento di identità, una certificazione verde Covid-19 con QR CODE (non saranno considerati validi quindi tutti i certificati cartacei che non siano dotati di QR Code) e la risposta ricevuta via mail con la conferma di avvenuto accreditamento.

Sabato 13 novembre i cancelli apriranno al pubblico alle ore 11:30. Vi aspettiamo!". Juventus Women che ieri hanno pareggiato 2-2 con il Wolfsburg in Champions League: "Micidiale il ruolino di Cristiana Girelli, Player of the Game nella gara di ieri. Due tiri, due gol. Due a due il punteggio, 50% esatto il possesso palla per le due squadre. Le bianconere ora sono terze nel girone, guidato dal Chelsea con 7 punti, e solo una lunghezza dietro al Wolfsburg, secondo. Fondamentale, quindi, la sfida della settimana prossima. 351 i passaggi della Juve, 277 completati, per una percentuale di efficacia del 79%, praticamente in equilibrio col Wolfsburg, che ha l'81%. 37 le palle recuperate dalle ragazze di Montemurro, 5 i tackle, 3 le ribattute". (juventus.com)