Women, le convocate. Montemurro: “Riprendiamo col piede giusto”

Domani le ragazze bianconere saranno impegnate nel match contro l'Empoli, così come la prima squadra maschile. Tutte le scelte del mister.

Oggi la prima squadra maschile è impegnata al Castellani. Ma domani sarà il turno della squadra femminile, sempre contro l'Empoli, nel lunch match della 15ª giornata di Serie A. La società ha reso nota la lista delle convocate per la gara, diramata dal mister Joe Montemurro. Ecco l'elenco completo, nel comunicato pubblicato sul sito web ufficiale della Juventus: "Domenica in campo per le Juventus Women che, dopo gli impegni con le Nazionali, tornano a concentrarsi sul campionato. Si riparte contro l'Empoli alle 12:30 allo Stadio Comunale di Petroio. Di seguito la lista delle giocatrici convocate: