Nedved: “Partita decisiva per il nostro cammino”

Il vicepresidente della Juventus parla a pochi minuti dall'inizio della partita che vedrà la Juventus scendere in campo contro l'Empoli allo Stadio Castellani

La Juventus sta per scendere in campo contro l'Empoli allo Stadio Castellani per la partita valevole per l'ottava giornata del girone di ritorno del campionato di Serie A. Il vicepresidente dei bianconeri Pavel Nedved parla a pochi minuiti dall'inizio della sfida.