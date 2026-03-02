Vlahovic verso il rientro in campo: ci sarà contro il Pisa?

L'attaccante bianconero è pronto a tornare in campo dopo il brutto infortunio di fine novembre. Contro il Pisa può tornare tra i convocati.

L’attaccante classe 2000 è finalmente pronto a tornare in campo. Il centravanti è stato fermato da una lesione della giunzione muscolo-tendinea dell’adduttore della coscia sinistra. Da fine novembre, Luciano Spalletti non ha avuto a disposizione l’attaccante serbo. Alla domanda “quando tornerà Vlahovic?”, finalmente si intravede una risposta. Il giocatore è pronto, gradualmente, ad allenarsi in gruppo nel corso di questa settimana. Il rientro in campo, però, dipenderà da come il suo fisico reagirà. La partita contro il Pisa, in programma sabato 7 marzo, potrebbe essere troppo prematura e comporterebbe un rischio ulteriore per il giocatore. Il match successivo contro l’Udinese sembra essere più realistico e probabile. Il numero 9 potrebbe strappare la sua prima convocazione del 2026 a Udine, convocazione che manca dal 29 novembre contro il Cagliari, data dell’infortunio che lo ha fermato.

Queste settimane saranno decisive in casa Juventus. Il rendimento di tutto il reparto d’attacco non ha rispettato le aspettative, con David e Openda che hanno mostrato non pochi problemi nell’approccio al nuovo campionato. Il rientro di Vlahovic sarà importante per capire quale sarà il suo futuro e quello della Vecchia Signora: può ancora essere il titolare della squadra bianconera? Solo il campo potrà dircelo. Intanto Spalletti attende il recupero completo del suo attaccante per provare a conquistare un accesso alla Champions League della prossima stagione.