Vlahovic alla Juve? Ezio Greggio profeta: ha anticipato tutti. E ora…

Ezio Greggio aveva previsto tutti: con un mese di anticipo il conduttore tv aveva già annunciato il passaggio di Vlahovic alla Juve

Il noto conduttore televisivo e tifoso bianconero il 20 dicembre è stato ospite di Tiki Taka e in quell'occasione ha affermato: “ Lo scoop? Ho la certezza: Vlahovic è già della Juve. Ho detto tutto. Ricordati questo pezzo da mandare in onda tra un po’. Detto ciò, la Juve in mano a Max sorprenderà in molti, poi da gennaio arriva Vlahovic e qualche goal in più lo faremo”. Lì per lì nessuno ha creduto alle sue parole, ma a distanza di poco più di un mese le sue affermazioni sembrano quasi una profezia .

Ma se il conduttore ha indovinato la prima parte di questa profezia... avrà per caso predetto correttamente anche la seconda? Effettivamente il gennaio bianconero non è stato così terribile. In un certo senso la squadra di Massimiliano Allegri ha sorpreso: 3 vittorie (tra cui la Roma), 2 pareggi (contro Napoli e Milan) e una sconfitta in Supercoppa italiana contro l'Inter. All'ultima giornata, però, i bianconeri contro il Milan non sono riusciti a tirare in porta neanche una volta, sottolineando i problemi in fase offensiva. Con Vlahovic in squadra la situazione potrebbe però cambiare. Il serbo è un bomber di razza, che in questa stagione è riuscito a segnare 17 gol in 21 presenze in Serie A. Riuscirà a fare altrettanto bene anche in bianconero?