Vlahovic-Juve, c’è la svolta: accordo raggiunto con la Fiorentina

La Juve sembra aver trovato un'intesa di massima con la Fiorentina per l'acquisto di Dusan Vlahovic

La gara di domenica sera contro il Milan ha giovato un punto alla Juve che, può ritenersi soddisfatta del cammino percorso in queste ultime 10 giornate, con l'ultima sconfitta che risale al 27 novembre scorso contro l'Atalanta. Ora ci sarà tempo per riposarsi e concentrarsi al meglio per il prossimo impegno contro il Verona, considerata la sosta per la Nazionale.