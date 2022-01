Mercato Juve / Vlahovic, è fatta! Ma non solo: “Possibile altra sorpresa!”

E ora, dopo un'incredibile rincorsa, pare proprio che la Juventus sia arrivata a dama. Sky Sport conferma l'accordo tra i bianconeri e la Fiorentina: intesa raggiunta per un'operazione da 75 milioni di euro complessivi . Anche il noto giornalista, molto informato sulle questioni di casa Juve, Romeo Agresti ha praticamente annunciato il colpo durante una diretta su Twitch sul canale Goal: " Dusan Vlahovic è un nuovo giocatore della Juventus ".

Dichiarazioni forti, fortissime, soprattutto se date da certe fonti. Ma occhio perché sembrerebbe che la Juve non si voglia fermare qui, ma che abbia clamorosamente in serbo anche un'altra sorpresa di calciomercato per gli ultimissimi giorni <<<