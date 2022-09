Juve, Vieri e Adani contro Allegri: “La Juve non supera la metà campo…”

I due ex calciatori, parlando ai microfoni della Bobo Tv, hanno criticato molto aspramente il lavoro del tecnico della squadra bianconera

redazionejuvenews

L'umore nell'ambiente bianconero non è dei migliori. La Juventus finora ha collezionato due successi in Serie A, contro Sassuolo e Spezia, entrambi ottenuti all'Allianz Stadium. Nelle altre tre sfide di campionato sono arrivati altrettanti pareggi, in casa contro la Roma e nelle due trasferte del Ferraris contro la Sampdoria e al Franchi contro la Fiorentina. Questa sera ci sarà quindi un banco di prova molto importante: la prima partita del girone di Champions League contro il Paris Saint-Germain. Al Parco dei Principi i bianconeri se la vedranno con una delle favorite per la vittoria finale: una squadra stellare, con un trio d'attacco composto da Mbappé, Messi e Neymar. Nel frattempo dai media e da molti tifosi juventini sono piovute critiche anche feroci sul gioco espresso dalla squadra e anche sulle scelte e le dichiarazioni fatte da Massimiliano Allegri.

Ai microfoni della Bobo Tv, Christian Vieri ha criticato aspramente il lavoro del tecnico bianconero: "Non so cosa dire sinceramente. La Juve di Allegri è un niente oggi, troppo brutta da vedere in tv. Da gennaio gli hanno preso Vlahovic, Di Maria, Pogba, Kostic, Milik, Bremer… Cosa devono fare di più i dirigenti? La Juve ha tutto per far bene, ma sembra che la squadra non abbia la voglia di superare la metà campo. Per non parlare della comunicazione post partita, imbarazzante. La Fiorentina ha dominato al Franchi".

Gli fa eco anche Daniele Adani, che, sempre alla Bobo Tv, ha attaccato Allegri sul gioco: "Si può discutere sull’essere belli o vincenti, ma non è questione di essere bello o brutto se non riesci nemmeno a superare la metà campo. La Juve ha fatto quattro tiri in cinque secondi tempi, ne ha fatti più la Cremonese a Roma in una sola partita. I segnali su Allegri erano chiari fin da tempo, i bianconeri hanno tanti giocatori di livello e il problema non sono di certo loro".