Rummenigge: “Italiane in Champions? La Juve può fare più strada”

L'inizio di stagione della Juventusnon è stato dei più semplici. In campionato l'andamento della squadra bianconera è stato altalenante. Prima la vittoria contro il Sassuolo, poi i pareggi contro Sampdoria e Roma, quindi il ritorno alla vittoria con lo Spezia e infine il pareggio contro la Fiorentina. La classifica è ancora corta e nulla è compromesso, ma le prestazioni hanno fatto sorgere più di una perplessità ai tifosi e agli addetti ai lavori. In più ci sono stati i tanti infortuni, che hanno privato Allegri di giocatori come Pogba e Di Maria, oltre al lungodegente Chiesa. Questa sera però inizia un nuovo capitolo. La Juve esordirà in Champions League, al Parco dei Principi, contro il Paris Saint-Germain.