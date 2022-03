Vierchowod: “Inspiegabile il crollo emotivo della Juventus”

Pietro Vierchowod, ex difensore, ha analizzato l'eliminazione della Juventus dalla Champions League, con riferimenti anche al mercato.

redazionejuvenews

Pietro Vierchowod, ex calciatore della Juventus nella stagione 1995-96 e campione del Mondo con la Nazionale italiana nel 1982, ha rilasciato delle dichiarazioni a tuttomercatoweb.com, in riferimento all'eliminazione dolorosa dei bianconeri dalla Champions League: "Dopo aver sprecato un primo tempo in cui sono state create occasioni, nel secondo tempo dopo il rigore psicologicamente la squadra è crollata. Dispiace perché dopo quel gol potevi comunque riuscire ad agguantare il pari come era accaduto a loro all'andata. E' inspiegabile il crollo emotivo dopo il gol subìto. La Juve in quel frangente ha perso sicurezza. E' un fallimento perché era una squadra che da anni punta a questa coppa e anche quest'anno non sono riusciti a centrare l'obiettivo. Ed è una squadra mentalmente fragile: ripeto, ci può stare di subire gol, ma non di perdere le distanze dopo il gol e farsi infilare in quel modo."

Sul calcio europeo, attualmente a un altro livello rispetto alla Serie A, come testimoniato dai risultati deludenti in campo internazionale: "In Europa corrono e giocano, in Italia si continua a dire che il nostro campionato è bello. Per me è molto modesto, abbiamo visto l'Inter che era in vantaggio e ha perso e fatto rientrare il Milan; idem il Napoli che con due gare apparentemente facili ha perso e poteva andare in fuga. E' un campionato modesto."

Sulla pacchetto difensivo della Juventus, che molto probabilmente in estate andrà rinnovato, vista la carta d'identità di Chiellini e Bonucci e il futuro ancora da decifrare di De Ligt: "Qualche innesto va fatto: De Ligt è un buon giocatore ma gli va messo di fianco qualcuno per farlo diventare un gran giocatore. Il problema è a centrocampo, c'è poco filtro, crea poco. E stiamo parlando del settore determinante per la squadra. E ' un centrocampo muscolare ma poco fantasioso e che aiuta poco in fase difensiva e d'attacco."