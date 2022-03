Vezzali: “Stiamo valutando la riapertura degli impianti al 100%”

Il sottosegretario con delega allo sport è intervenuto ai microfoni di Sky Sport parlando della questione della piena capienza degli stadi.

Il 31 marzo cesserà ufficialmente lo stato d'emergenza. Questo vuol dire che presto ci potrebbero essere nuovi allentamenti delle restrizioni. E il mondo dello sport e in particolare quello del calcio ci spera. Per parlare di questo e altri temi, è intervenuta in diretta a Sky Sport 24 Valentina Vezzali, Sottosegretario con delega allo sport: "Dopo il 31 marzo ci sarà una riapertura degli stadi e degli impianti sportivi. Stiamo valutando il 100% della capienza".

In questi giorni si sta discutendo di anticipare questo provvedimento si una settimana. Il 24 marzo infatti l'l'Italia affronterà la Macedonia del Nord, allo stadio Renzo Barbera di Palermo, nella prima gara degli spareggi per la qualificazione al mondiale di Qatar 2022. E nei giorni scorsi il ministro della Salute Roberto Speranza aveva aperto a questa possibilità. La Vezzali però si mostra cauta: "Il 31 ci sarà la riapertura. La partita della Nazionale si svolgerà prima di questa data e quindi dovrò fare una deroga alla richiesta della Figc. Il presidente Gabriele Gravina aveva parlato direttamente con me per la partita tra Italia e Svizzera dello scorso novembre. Purtroppo in quel periodo la situazione epidemiologica era peggiorata e non ho potuto concedere la deroga. Sulla Macedonia del Nord? Se la situazione resterà sotto controllo, valuterò la cosa".

La situazione dovuta al Covid però ha dato una batosta ai bilanci dei club. Prima le chiusure totali, poi le riapertura con capienza limitata e via via un aumento graduale del pubblico negli impianti. In questi mesi c'è stato un danno economico di grande rilievo per le società, dovuto ai mancati incassi al botteghino. E, come per altri settori dell'economia italiana, il governo sta pensando alle soluzioni e ai ristori: "Quando ci siamo visti abbiamo parlato dell'apertura di un tavolo istituzionale. Ci è voluto un po' di tempo, ma la prossima settimana sarà convocato. L'obiettivo è quello di dare delle risposte ad un sistema che è malato, già da prima dell'avvento del Covid".