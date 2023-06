Sottil in emergenza totale: tantissime le assenze in casa Udinese. In porta ci sarà Silvestri, mentre si lavora per tentare il recupero di Masina e Becao. L’unica certezza è Nehuen Perez, che potrebbe scavalcare Arslan; addirittura potrebbe anche essere lanciato il giovane Guessand. Problemi anche sulla corsia sinistra dei friulani: con Zeegelaar squalificato e Udogie in forse. A destra invece ci sarà Pereyra assieme a Walace, Samardzic con Lovric in mezzo. Davanti Sottil punterà su Thauvin di supporto a uno tra Nestorovski e Beto.