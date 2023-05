Verso Juventus-Siviglia: il programma di oggi e le possibili scelte

Mancano poche ore al fischio d'inizio e in casa Juve si pensa all'undici da schierare contro il Betis Siviglia, vincitore dell'Europa League per ben sei volte. Dubbio di modulo per Allegri che potrebbe optare per il 3-5-2 o per il tridente, con uno tra Chiesa e Kostic (rimasto a riposo contro la Dea) assieme a Di Maria e Vlahovic, autore di un gol spettacolare contro l'Atalanta in campionato.