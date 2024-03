Veronesi sicuro: “La rosa della Juventus non è da Scudetto”

Sandro Veronesi, tifoso della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole alla Gazzetta: "Se la Champions dovesse sfumare significherebbe che Allegri non è riuscito a rispondere alle necessità e agli stimoli dell’ambiente e sarebbe doveroso cambiare. Ma siccome non credo che ciò si verificherà, è giusto portare avanti il contratto fino alla fine. Ai detrattori di Max dico: se fosse lui il problema per risolverlo basterebbe esonerarlo, visto che a un anno dalla scadenza alla società costa 18 milioni. Io non gli do colpe, quando hai una Ferrari che non ha il moto a posto chi guida conta poco. La nostra rosa, per quanto costosa, non è da scudetto. Guardi l’Inter: ha 14 calciatori di livello molto alto, noi abbiamo un tasso tecnico più basso a parte 2-3 giocatori".