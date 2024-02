Verona-Juve, la probabile formazione: Yildiz insidia Chiesa. Torna Danilo

Alla vigilia del match contro l'Hellas Verona e in attesa dell'allenamento di rifinitura, proseguono le prove di formazione della Juventus. Mister Allegri è chiamato a risolvere gli ultimi dubbi e incertezze ad appannaggio di un paio di zone del campo. La prima è quella per il compagno di reparto del ristabilito Dusan Vlahovic. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, starebbe prendendo quota la candidatura di Kenan Yildiz al posto di un Federico Chiesa non al meglio.