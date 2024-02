La squadra bianconera scenderà in campo allo stadio Bentegodi nella partita valevole per la venticinquesima giornata

La Juventus scenderà in campo domani sera contro il Verona nella partita valevole per la venticinquesima giornata del campionato italiano di Serie A . Attraverso il loro sito internet i bianconeri hanno presentato la sfida ed i precedenti tra le due squadre.

"La Juventus ha ottenuto 37 vittorie contro l’Hellas Verona: solamente l’Inter (40) conta più successi contro gli scaligeri in Serie A – i nerazzurri (110) sono anche gli unici ad aver segnato più gol nella competizione contro i gialloblù rispetto ai bianconeri (109).

La Juventus ha vinto le ultime quattro sfide contro l’Hellas Verona in Serie A senza subire alcun gol (tutte le ultime tre per 1-0), i bianconeri non hanno mai ottenuto cinque successi di fila contro gli scaligeri nel massimo campionato.