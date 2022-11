Juve, Allegri: “E’ stata una brutta partita. Sandro meriterebbe una medaglia”

Al termine del match contro il Verona, l'allenatore della Juve Massimiliano Allegri è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: "Non è stata una bellissima partita dal punto di vista tecnico, ma i ragazzi hanno capito e interpretato il match. E' un segno importante per la squadra. Fortunatamente i cambi ci hanno dato una mano dal punto di vista tecnico".

Sul ritorno degli infortunati: "Modulo? Non ci sto ancora pensando. Le soluzioni vanno trovate quando ci sono i problemi. I giocatori non sono come le macchine che prendi e le riaccendi. Pogba e Chiesa non giocano da tanto e ci vorrà pazienza. Ora bisogna solo pensare a fare una buona partita e fare il meglio".