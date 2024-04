Venezia, Oliveri verso il ritorno alla Juve: riscatto sempre più difficile

Se da una parte il Venezia è in pena bagarre per la promozione in Serie A, il contributo di Marco Olivieri alla causa sarebbe stato piuttosto modesto. Fatta eccezione per il gol pirotecnico contro il Pisa, il giocatore in prestito dalla Juventus non avrebbe inciso. Non solo lo score stagione sarebbe fermo a quel gol, ma l'ex Lecce farebbe fatica anche a trovare minutaggio in campo. Contro l'Ascoli, alla prima da titolare in campionato, Olivieri non avrebbe sfruttato l'occasione e contro il Brescia non sarebbe sceso neppure in campo. Secondo TJ, se il giocatore non raggiungerà i cinque gol in Serie B non scatterà l'acquisto automatico da parte della società lagunare. A cinque giornate dal termine della competizione, le possibilità che questo avvenga sarebbero ridotte all'osso.