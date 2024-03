Calciomercato, Olivieri riscatto difficile: possibile ritorno alla Juventus

Marco Olivieri potrebbe tornare alla Juventus alla fine di questa stagione: non si starebbero attivando le condizioni per il suo riscatto

La Juventus potrebbe essere costretta a trovare una nuova soluzione per Marco Olivieri nella prossima stagione. L'attaccante, attualmente in forza al Venezia, starebbe vivendo un annata al di sotto delle possibili previsioni, la quale ne complicherebbe il riscatto. Eventualità non ancora da scartare, ma ogni settimana più difficile. Infatti, perché si possano attivare le condizioni automatiche del riscatto del giocatore, Olivieri dovrebbe riuscire a realizzare cinque gol in maglia arancioneroverde. Attualmente il calciatore ne avrebbe messo a referto solo uno. Il suo destino è ancora dipendente da lui, sebbene l'allenatore Paolo Vanoli lo starebbe utilizzando tenderebbe a concedergli poco minutaggio.