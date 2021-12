Venezia-Juventus: le formazioni ufficiali

Le due squadre in campo nello stadio della laguna per la partita valevole per la diciassettesima giornata del campionato italiano di Serie A

redazionejuvenews

La Juventus è attesa dalla partita contro il Venezia, valevole per la diciassettesima giornata del campionato italiano. I bianconeri arrivano alla partita dopo la vittoria contro il Malmo e il primo posto nel girone di qualificazione di Champions League conquistato, che ha dato stimoli all'ambiente.

Una partita difficile quella di oggi, per la quale Massimiliano Allegri ha alzato l'attenzione in conferenza stampa e nei giorni precedenti, e per la quale non avrà, oltre agli infortunati Ramsey, Danilo, Chiesa, McKennie e Kulusevski, anche Arthur, punito per il ritardo all'allenamento di ieri.

Il tecnico toscano dovrebbe optare ancora una volta sul 4231: tra i pali riprenderà il suo posto Szczesny, e la linea a quattro davanti a lui sarà formata da De Sciglio, che tornerà titolare, Bonucci e De Ligt centrali, e Pellegrini. La coppia di centrocampo sarà formata da Rabiot e Locatelli, con Alvaro Morata che guiderà l'attacco supportato da Cuadrado, Bernardeschi e Paulo Dybala.

JUVENTUS (4231): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, De Ligt, Pellegrini; Locatelli, Rabiot; Cuadrado, Dybala, Bernardeschi; Morata

VENEZIA (433): Romero; Haps, Modolo, Caldara, Ebuehi; Crnigoj, Busio, Ampadu; Aramu, Henry, Johnsen