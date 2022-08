Veneroso: “Chiellini e Bernardeschi trovano un livello medio alto in MLS”

L'operatore di mercato della Reset Group, in un'intervista a Tuttomercatoweb, ha parlato di alcune tematiche legate a questa sessione estiva.

redazionejuvenews

L'operatore di mercato della Reset Group Matthias Veneroso è stato intervistato da Tuttomercatoweb, a cui ha parlato di alcuni temi legati a questa sessione estiva. Sul momento dell'Inter, vista la situazione economica, ha detto; "Prima le uscite. Se non si riesce a incastrare determinati meccanismi in questo mercato poi si fa fatica". Poi è tornato sull'affare Dybala, che fino a qualche settimana fa sembrava destinato a diventare un giocatore nerazzurro, ma poi si è trasferito alla Roma: "Dybala non è stato un acquisto sfumato, ma un’operazione non portata a termine per una questione numerica. Dopo che hanno deciso di prendere Lukaku ci sono state delle priorità economiche da rispettare". Il club giallorosso è stata la destinazione ideale: "È andato nella squadra dove può fare meglio dal punto di vista tecnico. È un giocatore indiscutibile che è andato in un ambiente che ha voglia di crescere. E Mourinho farà la differenza".

Quest'anno sono approdati nel campionato americano ben quattro giocatori italiani di grande spessore, tra i quali due ex giocatori della Juventuscome Giorgio Chiellini e Federico Bernardeschi, oltre a Lorenzo Insigne e Domenico Criscito. Un segnale di crescita: "Non bisogna sottovalutare l'MLS. In molti sono attenti ai talenti di quella Lega, al di là dei calciatori che vanno lì per esprimere le proprie potenzialità nel finale della carriera. C’è attenzione e così calciatori come Insigne, Criscito, Chiellini e Bernardeschi vanno a trovare un livello medio alto e strutture all’avanguardia. L’MLS crescerà ancora".

Ormai sono sempre di più gli investitori stranieri che si avvicinano alla Serie A e già molti club del nostro campionato sono in mano a proprietari di altri paesi, soprattutto nordamercani: "Il campionato italiano è rimasto uno dei pochi dove valga la pena investire. Attraiamo molto, ma pecchiamo un po’ nelle infrastrutture. C’è voglia di investire ed è un bene per il calcio italiano. Ben vengano gli investitori ma dobbiamo fare in modo di assecondarli".