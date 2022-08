Juve, Viking: “Non scenderemo mai a patti o compromessi ingiusti”

La squadra bianconera è rientrata ieri dalla tournée negli Stati Uniti, dove ha giocato tre importanti test amichevoli contro Chivas Guadalajara, Barcellona e RealMadrid. Massimiliano Allegri ha concesso ai suoi due giorni di riposo e quindi mercoledì ci sarà la ripresa degli allenamenti alla Continassa, per continuare la preparazione in vista dell'esordio in campionato contro il Sassuolo. Ma mentre sul fronte tecnico tutto procede spedito, al di là dell'infortunio di Pogba, per quanto riguarda il rapporto con i tifosi in casa Juvecontinuano a esserci delle frizioni tra i gruppi organizzati e la società. L'oggetto del contendere rimane principalmente il caro biglietti, con i prezzi per gli abbonamenti giudicati eccessivi.