UWCL: disponibili i tagliandi per il primo turno

La Juventus ha fatto il suo esordio in campionato, vincendo per 3-0 la prima partita stagionale contro il Sassuolo. Una gara segnata dal gol all'esordio di AngelDiMaria, e dalla doppietta messa a segno da Vlahovic, che è partito subito alla grande. La prima squadra è ora attesa lunedì dalla partita contro la Sampdoria, mentre la squadra Women è pronta ad iniziare la sua stagione partendo dalla Women ChampionsLeague, nella quale la squadra cercherà di andare avanti il più possibile. Di seguito i dettagli per reperire i tagliandi per le partite delle ragazze bianconere.