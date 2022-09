Juve, tutti i protagonisti bianconeri di Ungheria-Italia

Da Borel fino a Buffon, passando per Baggio e molti altri: tutti i giocatori della Juve protagonisti negli Ungheria-Italia del passato

redazionejuvenews

In vista della sfida di Nations Leaguetra Ungheria e Italia, la Juve ha pubblicato un interessante approfondimento: "Dal 1910 al 2007: la storia dei confronti tra Ungheria e Italia giocati in terra magiara è contrassegnata da 15 appuntamenti con un equilibrio totale: 5 vittorie dei padroni di casa, altrettante degli azzurri e identico numero di pareggi. La gara di lunedì sera, valevole per la Nations League, spezzerà questa situazione. Nel corso del tempo sono stati diversi i protagonisti della Juve protagonisti. Baggio, De Agostini, Tacconi e Marocchi in azzurro durante il Mondiale di Italia '90. Tutti, a eccezione del portiere, saranno poi presenti pochi mesi dopo nella partita valevole per le qualificazioni europee giocata a Budapest, finita 1-1 con gol su rigore di Baggio.

L'EPOCA BOREL

22 ottobre 1933. Uno anno prima della vittoria del Mondiale, gli azzurri di Vittorio Pozzo superano l'Ungheria in casa loro grazie alla rete di Felice Borel. Il bomber juventino è capocannoniere in carica in Serie A e in quella stagione riuscirà a confermarsi come il miglior goleador del campionato.

L'ASSALTATORE

L'ultimo successo dell'Italia a Budapest risale al giugno 1996. Gli azzurri di Arrigo Sacchi fanno le prove generali a pochi giorni dall'inizio dell'Europeo. In difesa, sul lato destro, gioca la sua prima gara in trasferta in azzurro Moreno Torricelli. Pochi giorni prima è stato uno dei trascinatori del trionfo della Signora in Champions League, continuamente all'assalto della difesa dell'Ajax.

INZAGHI NON BASTA

3 settembre 2000: l'Italia riparte dall'Ungheria dopo la delusione per l'Europeo sfuggito con il golden goal di uno juventino: David Trezeguet. Compagno di reparto del francese è Pippo Inzaghi, che a Budapest firma una doppietta nella sfida che inaugura le qualificazioni per il Mondiale. Il doppio exploit non basta per vincere: ogni volta che l'attaccante azzurro va a segno, arriva puntuale la risposta di Horvath. Risultato finale: 2-2.

IL CAMPIONE DEL MONDO

22 agosto 2007: è questo l'ultimo Ungheria-Italia giocato a Budapest. Vincono i magiari 3-1. In porta azzurra c'è Gigi Buffon, che pochi giorni dopo inizia in Juventus-Livorno (nella foto) la stagione che riporta i bianconeri nel campionato che spetta. Il campione del mondo, che ha seguito la Signora ovunque, riparte con l'entusiasmo di sempre". (juventus.com)