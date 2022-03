Under 19, storico successo: Juventus ai quarti di Youth League

La squadra bianconera guidata da mister Bonatti ha battuto l'AZ Alkmaar ai calci di rigore e raggiunge per la prima volta questo traguardo.

redazionejuvenews

Grande successo per il settore giovanile bianconero. L'Under 19 di mister Bonatti ha raggiunto i quarti di finale della Youth League, battendo gli olandesi dell'AZ Alkmaar. Andiamo a leggere come è andata nel report pubblicato sul sito web ufficiale della Juventus: "Un altro mercoledì dal dischetto per l'Under 19 bianconera, ma rispetto a 7 giorni fa la storia è completamente diversa. Già: la storia. I bianconeri battono ai calci di rigore l'AZ Alkmaar e accedono ai quarti di finale di Youth League: semplicemente, non era mai accaduto.

Riavvolgiamo il nastro del pomeriggio perfetto dei giovani bianconeri: in Olanda va in scena una sfida complicata, intanto perché in trasferta, poi per l'ottimo ruolino dei nostri avversari, terzi nel loro campionato. La Juve, però, è venuta qui per fare la Juve: lo dimostra dopo soli due giri di lancette, con una clamorosa occasione di Mulazzi, lo conferma poco dopo la metà della frazione. Chibozo e Iling si rendono pericolosissimi, il portiere olandese ci mette del suo per chiudere la porta, e la difesa di casa appare in grave difficoltà. L'AZ esce solo nel secondo tempo (che comunque inizia con una bella iniziativa ancora di Chibozo, murato), e l'ultima parte del match è in sofferenza per i bianconeri: in particolare, al minuto 66, è strepitoso Senko che oppone il suo riflesso al tentativo di Meerdink. Teniamolo presente, Senko, perché da lì a pochi minuti sarà ancora decisivo.

La gara termina infatti senza ulteriori sussulti, e per decidere chi andrà ai quarti di finale, si dovrà passare attraverso la sfida dal dischetto. Proprio una settimana fa, si diceva, la Juve era stata beffata, all'ultimo penalty, in Coppa Italia dalla Roma: anche oggi si arriva in parità fino alla fine. Ma la storia cambia: sul 4-4 (in gol Iling, Muharemovic, Savona e Hasa), Senko è superlativo su Schouten; il match point è sui piedi di Strijdonck, che non lo fallisce. Juve ai quarti. Gioia. Storia".